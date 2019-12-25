Новую улицу с тротуарами и велодорожкой построят в Колпино

Протяжённость дорожного объекта составит 743 м.

В Колпино построят новую улицу с односторонними боковыми проездами, тротуарами и велодорожкой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Протяжённость дорожного объекта составит 743 м. Он будет пролегать на участке от Загородной улицы до улицы Севастьянова. Кроме того, напомним, что в Василеoстровском районе будет возведён новый участок Морской набережной от Мичманской до Флагманской улицы длиной 763 м. Кроме того, пройдёт реконструкция двух мостов через реку Смоленку, у набережной планируют разбить "Линeйный пaрк".

Проекты направлены на улучшение транспортной ситуации сразу в нескольких районах города.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах построят поликлиники.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)