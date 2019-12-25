Новая функция появится в мессенджере WhatsApp

Функция появится в одном из ближайших обновлений и будет доступна для всех ОС.

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщили разработчики.

Пользователи смогут сами устанавливать правила, при которых отправленные сообщения будут удаляться у обеих сторон в течение семи дней. При этом новая настройка не коснется предыдущих сообщений.

Разработчики при этом уточняют, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности, так как могут быть сохранены или пересланы до автоматического удаления.

Функция появится в одном из ближайших обновлений и будет доступна для всех ОС.

В веб-версии WhatsApp появится функция видеозвонков.

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