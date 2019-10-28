В Киеве готовы рассмотреть поставки газа из России

Такого мнения придерживается глава российского Минэнерго Александр Новак.

Россия видит готовность украинских партнеров к возобновлению прямых поставок российского газа со следующего года. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, Москва выступает за пакетное решение ситуации во взаимоотношениях с Киевом. В частности, речь идет и поставках газа на Украину, и об урегулировании судебных споров. Также Новак отметил, что Россия готова и дальше осуществлять транзит через украинскую территорию на базе действующего соглашения. Если Киев до конца этого года не успеет имплементировать европейское законодательство.

Контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года.

Путин обсудил с Меркель транзит газа через территорию Украины.

Видео: Youtube/ CareerOneStop