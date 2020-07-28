Новак раскрыл объем закупок российского газа Украиной по реверсу

В 2020 году Украина закупила 16 млрд кубометров сырья.

Вице-премьер Александр Новак раскрыл объем закупок Украиной российского газа по реверсу в 2020 году. Об этом пишут Известия.

По его словам, Украина закупала российский газ через страны Европы. Газ туда доставлялся транзитом через территорию Украины. Объем составила порядка 16 млрд кубометров.

При этом через территорию Украины в 2020 году прошло порядка 13,5 млн тонн нефти, а также 56 млрд кубометров российского газа.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины. Он подчеркнул, что Киев делает ставку на расширение присутствия американских военнослужащих в регионе.

Видео: YouTube / Россия 24