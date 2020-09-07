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Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации

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Он был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович завершил выступление на Открытом чемпионате США из-за дисквалификации. Спортсмен попал мячом в линейного судью.

Инцидент произошёл в воскресном матче четвертого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Матч остановили в первом сете на счёте 6:5 в пользу испанского игрока. Джокович проиграл свою подачу — от расстройства он ударил по мячу не глядя, отправляя его в сторону. Мяч попал в судью, которая закричала от боли и упала.

Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Ранее Новак Джокович рассказал о положительном тесте на коронавирус после участия в Adria Tour.

Видео: Youtube/CW MAGIC

Теги: us open, джокович, теннис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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