Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации

Он был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович завершил выступление на Открытом чемпионате США из-за дисквалификации. Спортсмен попал мячом в линейного судью.

Инцидент произошёл в воскресном матче четвертого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Матч остановили в первом сете на счёте 6:5 в пользу испанского игрока. Джокович проиграл свою подачу — от расстройства он ударил по мячу не глядя, отправляя его в сторону. Мяч попал в судью, которая закричала от боли и упала.

Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Ранее Новак Джокович рассказал о положительном тесте на коронавирус после участия в Adria Tour.

Видео: Youtube/CW MAGIC