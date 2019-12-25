Новак Джокович рассказал о положительном тесте на коронавирус после участия в Adria Tour.

Лучший теннисист мира заразился коронавирусом. Об этом сообщили журналисты из Associated Press. Они рассказали, что первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович признался в положительном тесте на наличие COVID-19. Спортсмен узнал об инфицировании после участия в выставочном турнире Adria Tour.

Ранее Джокович отказался от тестирования на коронавирус. Это решение теннисист принял несмотря на то, что на самих соревнованиях выявили вспышку заражения. Серб заявил, что проверится на инфекцию по возвращении домой, как и его команда.

Напомним, что в апреле Джокович выступал против обязательного вакцинирования от COVID-19 для спортсменов, участвующих в международных турнирах.

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