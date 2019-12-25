В Нидерландах зарегистрирован первый случай передачи инфекции от норки к человеку.

Норки стали переносчиками коронавируса. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на информацию, предоставленную министром сельского хозяйства Нидерландов. Глава ведомства Карола Скоутен направила соответствующее письмо в адрес представителей местного парламента.

Чиновница заявила, что данные о том, что коронавирус не может передаться к человеку от норки, следует считать ошибочными. Медикам удалось выявить первый случай инфицирования жителя нидерландов от данного животного. В связи с этим министр считает, что риск заражения реален, но минимален.

Напомним, что в апреле 2020 года на нескольких звероводческих фермах в Нидерландах произошла вспышка коронавируса. Заразились норки. Местные власти ограничили доступ людей к животным. Позже ученые рассказали, что передача инфекции от норок к людям невозможна.

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны.