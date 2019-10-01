Ной Сентинео снимется в кинокомиксе "Черный Адам" с Дуэйном Джонсоном

Молодой актер сыграет Атомного Крушителя.

К актерскому составу дорогостоящего комикс-боевика "Черный Адам" присоединился Ной Сентинео, известный зрителям по мелодрамам "Идеальное свидание" и "Всем парням, которых я любила раньше". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации источника, молодой актер сыграет Атомного Крушителя (Альберта Ротштайна). В комиксах этот персонаж умеет управлять своей молекулярной структурой, что позволяет ему изменять силу и размер.

О сюжете нового фильма пока ничего не известно. По слухам, история частично вдохновлена серией комиксов "Темная эра". Среди персонажей могут также появиться Человек-ястреб, Старгерл и Доктор Фэйт. Главную роль исполнит Дуэйн Джонсон.

Постановкой супергеройского экшна займется американский кинорежиссер Жауме Кольет-Серра. За производство картины отвечают студии New Line Cinema и Warner Bros. Съемочный процесс запустят в ближайшие месяцы. Премьера "Черного Адама" запланирована на 23 декабря 2021 года.

Ранее был назван актерский состав перезапуска фильма "Один дома".

Фото: Instagram / ncentineo