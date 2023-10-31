Нобелевскую премию по химии присудили за работы в области белковых молекул

Награду присудили Дэвиду Бейкеру, Демису Хассабису и Джону Джамперу.

Нобелевскую премию по химии за 2024 год присудили за работы в области белковых молекул. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Награду присудили американцу Дэвиду Бейкеру, а также британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу. Отмечается, что Бейкера наградили за работы в области компьютерного дизайна белковых молекул. Хассабис и Джампер получили премию за исследования, результаты которых помогли предсказывать структуру белков.

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Видео: YouTube / Nobel Prize