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Нобелевскую премию по экономике вручили за новые форматы аукционов

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Теперь традиционная нобелевская неделя закончена.

Нобелевскую премию по экономике вручили за новые форматы аукционов и усовершенствование процедуры. Награду от государственного банка Швеции получили учёные из США - Пол Милгром и Роберт Уилсон.

Отметим, что вручение Нобелевской премии по экономике традиционно закрывает неделю вручения наград. Комитет премии отметил, что аукционы очень важны в современной экономике и оказывают влияние на жизнь людей. Ежедневно огромные суммы распределяются между покупателями и продавцами при помощи аукционов. Также эта процедура влияет на ценообразование.

Ранее Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа.

Видео: YouTube / Nobel Prize

 

Теги: аукцион, нобелевская премия, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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