Nissan представил концепт трекового спорткара с агрегатами электрокроссовера Ariya

Проект пока существует только в виртуальном пространстве.

Японский производитель автомобилей Nissan представила трековый спорткар с агрегатами электрокроссовера Ariya – Ariya Single Seater. Машина может быть собрана под заказ.

Ожидается, что новинка станет испытательным полигоном для будущей технологической эволюции "Ниссан". Проект пока существует только в виртуальном пространстве.

Автомобиль основан на "батарейном" Nissan Ariya – полностью электрическая трансмиссия, два электродвигателя и система полного привода. Кузов спорткара разработчики намерены изготовить из легкого углеродного волокна.

Nissan пока не раскрывает характеристики своего будущего болида.

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Видео: Nissan