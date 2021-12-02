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Nissan представил концепт трекового спорткара с агрегатами электрокроссовера Ariya

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Проект пока существует только в виртуальном пространстве.

Японский производитель автомобилей Nissan представила трековый спорткар с агрегатами электрокроссовера Ariya – Ariya Single Seater. Машина может быть собрана под заказ. 

Ожидается, что новинка станет испытательным полигоном для будущей технологической эволюции "Ниссан". Проект пока существует только в виртуальном пространстве.

Автомобиль основан на "батарейном" Nissan Ariya – полностью электрическая трансмиссия, два электродвигателя и система полного привода. Кузов спорткара разработчики намерены изготовить из легкого углеродного волокна. 

Nissan пока не раскрывает характеристики своего будущего болида.

Ранее Nissan представил прототип ровера для исследования Луны/

Видео: Nissan

 

Теги: ariya single seater, nissan, спорткар
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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