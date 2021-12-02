Nissan представил концепт трекового спорткара с агрегатами электрокроссовера Ariya

Японский производитель автомобилей Nissan представила трековый спорткар с агрегатами электрокроссовера Ariya – Ariya Single Seater. Машина может быть собрана под заказ.
Ожидается, что новинка станет испытательным полигоном для будущей технологической эволюции "Ниссан". Проект пока существует только в виртуальном пространстве.
Автомобиль основан на "батарейном" Nissan Ariya – полностью электрическая трансмиссия, два электродвигателя и система полного привода. Кузов спорткара разработчики намерены изготовить из легкого углеродного волокна.
Nissan пока не раскрывает характеристики своего будущего болида.
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Видео: Nissan
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