Он призвал активистов подумать о последствиях разрыва соглашения с Баку.

Никол Пашинян обратился к армянской оппозиции. Премьер-министр страны предложил активистам подумать о том, какие последствия для государства принесет отказ от соблюдений условий трехстороннего соглашения с Баку и Москвой.

Мы можем порвать документ, но нужно иметь представления о последствиях. Это будет означать, что мы вернемся к ситуации, когда этот документ подписывался Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава правительства назвал подписанный документ не ознамевающим сдачу территорий, а говорящий об их сохранении. По мнению Пашиняна, соглашение не касается политического урегулирования вопроса. Она подписано Арменией исходя из логики "быстрого управления боевыми действиями". Ереван уверен, что за соглашением последуют дипломатические переговоры, а также конкретизация имеющихся неопределенностей.

Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев в Карабахе.

Видео: YT / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան