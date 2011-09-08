Никита Явейн о смерти бывшего главного архитектора Петербурга: "Юрий был надежным человеком"

Никита Явейн рассказал, что Юрий Митюрев учился вместе с его братом в одной группе в Академии художеств.

В Петербурге на 71-ом году жизни умер бывший главный архитектор города, заслуженный архитектор России Юрий Митюрев. Руководитель архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн вспомнил о коллеге как о человеке надежном и организованном. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Никита Явейн рассказал, что Юрий Митюрев учился вместе с его братом в одной группе в Академии художеств. Сам он тогда учился на первом курсе Ленинградского инженерно-строительного института (ныне СПбГАСУ).

Юрий всегда был четким, организованным, надежным человеком. Никита Явейн

В конце сентября скончался заслуженный архитектор России Александр Кузьмин.

Фото: Gov.spb.ru