Скончался заслуженный архитектор России Александр Кузьмин

Ему было 68 лет.

27 сентября ушел из жизни заслуженный архитектор и почетный строитель России и Москвы, член Совета государственной экспертизы, Александр Кузьмин. Печальную новость сообщил пресс-центр Главгосэкспертизы России.

Народный архитектор успел поработать в Комитете по архитектуре и градостроительству Москвы, стать вице-президентом Российской академии архитектуры и строительных наук и членом правления Союза архитекторов России. Его руками проведены реставрации и планировки значимых московских мест, он же строил пешеходный мост через Москва-реку и знаменитую "Москва-Сити". Также Кузьмин славился как отличный художник.

Ранее мы писали о главе Совета Ветеранов и его уроках мужества в институтах Петербурга.

Фото: пресс-центр Главгосэкспертизы России