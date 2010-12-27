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Глава Совета Ветеранов рассказал об уроках мужества в институтах Петербурга
Сегодня, 15:11
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IRINA_CHALKINA

Глава Совета Ветеранов рассказал об уроках мужества в институтах Петербурга

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Также Волобуев рассказал о маршруте ветеранов по местам воинской славы.

В субботу, 28 сентября, участники Великой Отечественной войны посетят места воинской славы в Петрозаводске. О программе и об роках мужества lдля петербургских студентов рассказал Piter.TV глава Совета Ветеранов Василий Волобуев.

28 мы выезжаем в 9 утра в Петрозаводск. С нами едет директор музея в Петроградском районе, он проведет экскурсии по городу. Посетим все места воинской славы. На второй день будет салют 

рассказывает Волобуев 

Кроме того, в рамках поездки петербургские ветераны встретятся за ужином с участниками Великой Отечественной войны в Петрозаводзке. 

Также Волобуев рассказал об уроках мужества в институтах Петербурга. По словам главы Совета ветеранов, студенты институтов очень заняты сессиями и подработками вне учебы, поэтому эта программа направлена больше на колледжи и лицеи. Отметим, что при этом соответствующие уроки ранее проводили в РГПУ им. Герцена.

Мы больше работаем со средне-техническими учебными заведениями: колледжами, лицеи.Также регулярно ездим в кадетские корпуса 

отметил он

Вопрос об уроках мужества  обсудили в Смольном, в минувший четверг, 26 сентября. Глава Петербурга высоко оценил эту программу. Предполагается, что петербургских студентов будут чаще проводить экскурсии в военных музеях.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный планирует направить 3 млрд рублей на ремонт теплосетей.

Фото:pixabay

 

Теги: василий волобуев, новости россии, общество, совет ветеранов спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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