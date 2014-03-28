Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана

Усман Абарчи надеется на экономическое сотрудничество с российскими предприятиями.

Нигер пригласил российские компании провести разведку и добычу полезных природных ресурсов в стране. В том числе речь идет об уране. Соответствующее заявление сделал в интервью с журналистами "РИА Новостей" местный министр по горнодобывающей промышленности Усман Абарчи. Иностранный чиновник пообщался со СМИ на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", организованной в Сочи

Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов. И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого. Усман Абарчи, пофильный министр в Нигере

Напомним, что конференция состоялась в период с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости