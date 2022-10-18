Ничушкин делит лидерство в гонке снайперов НХЛ

На счету россиянина четыре шайбы в трех матчах.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин вошел в число лидеров гонки снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против "Миннесоты" россиянин отметился заброшенной шайбой, а также отдал две голевых передачи. "Колорадо" одержал победу со счетом 6:3.

По итогам трех матчей Ничушкин забросил четыре шайбы. Он делит первое место в гонке снайперов с пятью игроками. Столько же забили Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос, Адриан Кемпе, Мика Зибанежад и Нино Нидеррайтер.

Ранее мы сообщали, что Панарин быстрее всех в истории "Рейнджерс" набрал 10 очков за сезон.

Видео: YouTube / SPORTSNET