Водитель грузовика ногой выбил стекло в полыхающем транспорте, чтобы спасти жизни трех человек.

Незнакомец спас людей из пылающего микроавтобуса. Об этом сообщили журналисты сайта Newsflare. Они рассказали, что в китайском городе Чунцин герой вытащил из полыхающего транспорта людей. Деятельность мужчины по спасению жизней попала на запись камеры наблюдения.

На кадрах видно, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. В результате машина сначала на большой скорости выехала на обочину трассы, а после - перевернулась на бок. Днище транспортного средства задымилось и загорелось. Люди внутри салона попытались выбраться на улицу, но пожар загнал их обратно. Им на помощь пришел шофер грузовика, который ногой выбил лобовое стекло машины. Благодаря этому из пострадавшего автомобиля смогли выбраться двое мужчин и женщина.

В результате ДТП пострадал только один человек. Он отделался царапинами.

Женщина и ребенок погибли при пожаре на западе Москвы.

Видео: newsflare.com