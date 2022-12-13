Акватории Невы и Волхова внесли в федеральный проект очистки водоёмов

Также из рек ликвидируют вредящие экологии объекты.

Реки Нева и Волхов вошли в федеральный проект очистки и оздоровления водоемов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Как подчеркнул губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, в рамках проекта пройдёт расчистка русел рек, озер и их берегов. Кроме того, из акваторий ликвидируют объекты, которые наносят вред экологии.

Год назад Ленобласть инициировала рассмотрение этого вопроса, сегодня есть решение и поддержка президента России по его реализации. Помимо расчистки русел рек, озер и их берегов, проект будет включать ликвидацию объектов, наносящих экологический ущерб, строительство очистных сооружений в населенных пунктах и модернизацию очистных промышленных предприятий. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Проект стартует в 2025 году и охватит почти 85% населения РФ.

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Фото: Правительство Ленобласти