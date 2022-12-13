Акватории Невы и Волхова внесли в федеральный проект очистки водоёмов

Реки Нева и Волхов вошли в федеральный проект очистки и оздоровления водоемов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Как подчеркнул губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, в рамках проекта пройдёт расчистка русел рек, озер и их берегов. Кроме того, из акваторий ликвидируют объекты, которые наносят вред экологии.
Год назад Ленобласть инициировала рассмотрение этого вопроса, сегодня есть решение и поддержка президента России по его реализации. Помимо расчистки русел рек, озер и их берегов, проект будет включать ликвидацию объектов, наносящих экологический ущерб, строительство очистных сооружений в населенных пунктах и модернизацию очистных промышленных предприятий.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Проект стартует в 2025 году и охватит почти 85% населения РФ.
Ранее мы сообщили о том, что в Высоцке начинается строительство смотровой площадки на скале.
Фото: Правительство Ленобласти
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