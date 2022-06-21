В Кудрово появился новый арт-объект "Птица счастья"

Линеарную скульптуру, изображающую девушку, создал президент и основатель Международной академии доброты Григорий Потоцкий.

Новый арт-объект "Птица счастья" открыли в Кудрово. Линеарную скульптуру, изображающую девушку, создал президент и основатель Международной академии доброты Григорий Потоцкий. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Эксперты отмечают, что женская фигура из бронзы, стремящаяся ввысь, символизирует счастливое парение в пространстве, которое наполнено новыми возможностями и будущими великими горизонтами. По словам искусствоведа Анны Воронковой, ценность работы Потоцкого в том, что её можно интерпретировать по-разному.

Художнику нравится играть со смыслами. Его работы похожи на загадки Сфинкса, с той лишь разницей, что они − не смертельное препятствие на пути к цели, а, наоборот, содействие эмоциональному путешествию как в бездну художественных миров автора, так и вглубь собственной души. Анна Воронкова, искусствовед

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Фото: Георгий Рухлин