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В Кудрово появился новый арт-объект "Птица счастья"
Сегодня, 16:39
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В Кудрово появился новый арт-объект "Птица счастья"

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Линеарную скульптуру, изображающую девушку, создал президент и основатель Международной академии доброты Григорий Потоцкий.

Новый арт-объект "Птица счастья" открыли в Кудрово. Линеарную скульптуру, изображающую девушку, создал президент и основатель Международной академии доброты Григорий Потоцкий. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Эксперты отмечают, что женская фигура из бронзы, стремящаяся ввысь, символизирует счастливое парение в пространстве, которое наполнено новыми возможностями и будущими великими горизонтами. По словам искусствоведа Анны Воронковой, ценность работы Потоцкого в том, что её можно интерпретировать  по-разному.

Художнику нравится играть со смыслами. Его работы похожи на загадки Сфинкса, с той лишь разницей, что они − не смертельное препятствие на пути к цели, а, наоборот, содействие эмоциональному путешествию как в бездну художественных миров автора, так и вглубь собственной души.

Анна Воронкова, искусствовед

Ранее мы сообщили о том, что на территории "Охта-парка" проходит стратегическая сессия по развитию туризма Ленобласти.

Фото: Георгий Рухлин 

Теги: искусство, ленинградкая область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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