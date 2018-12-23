Неуклюжий турист вместо яблока швырнул iPhone в вольер с медведями

Они быстро утащили его в свою берлогу.

В Китае турист по ошибке вместо яблока кинул в вольер медведям свой iPhone. Все случившееся очевидцы засняли на видео, а ролик увидело издание Daily Mail.

Инцидент произошел 7 февраля в зоопарке Yancheng Wild Animal World города Яньчэн, Чанчжоу. Два медведя очень заинтересовались необычной вещицей, один из них взял телефон в пасть и понес в укромное местечко.

Позже работники зоопарка достали телефон из вольера, но он был сильно разбит и непригоден для использования. Животные также не пострадали после "знакомства" с необычным для них предметом.

Фото и видео: Daily Mail