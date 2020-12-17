В первом сезоне будет восемь серий.

Netflix выпустил первый тизер экранизации фэнтези-романа "Тень и кость" Ли Бардуго . Премьера запланирована на апрель 2021 года.

Экранизировать будут первую книгу трилогии "Гриша". В данной вселенной страну Равка разделили на две части из-за появления огромного Тенистого Каньона, который населён монстрами и огромным количеством вредных испарений. Гриши — это носители древней магии.

Главные герои - Алина и Мал, выросшие в приюте. Она обладает даром призывать свет. Это может помочь спасти планету и уничтожить разрыв.

В первом сезоне будет восемь серий. В главных ролях Джесси Мей Ли и Арчи Рено.

Ранее был опубликован второй тизер сериала "Ванда/Вижн" от Marvel.

Видео: Netflix