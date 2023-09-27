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Netflix показал новый трейлер эротического триллера "Честная игра" c Фиби Дайневор

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Премьера фильма прошла на кинофестивале "Сандэнс".

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях новый тизер эротического триллера "Честная игра". Главные роли в ленте исполнили Фиби Дайневор, известная по сериалу "Бриджертоны", и Олден Эренрайк. Сюжет основывается на жизни молодой пары, которая намерена пожениться. Однако планы меняет неожиданное повышение девушки на работе, так как ее профессиональный успех начинает разрушать отношения с амбициозным женихом. В презентационном ролике героиня Дайневор с трудом признается бойфренду, что получила новую должность. Вскоре ее молодо человек заявляет, что никто не будет воспринимать ее всерьез, ведь она "одевается как пирожное". Увидеть ленту на онлайн-сервисе зрители смогут с 6 октября. Официальная премьера картины прошла на кинофестивале "Сандэнс", а затем стриминговая платформа приобрела права на показ фильма за 20 миллионов долларов.  Режиссером и сценаристом фильма выступила Хлоя Домон.

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Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, триллер, эротика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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