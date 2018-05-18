Премьер-министр Израиля станцевал "танец курочки" с Неттой Барзилай

Напомним, Евровидение-2019 пройдет в Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай. Политик и певица станцевали вместе "танец курочки". Видео опубликовал у себя на странице в Twitter Нетаньяху.

Ранее израильский премьер сообщил, что Евровидение-2019 пройдет в Иерусалиме.

Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты заставила нашу страну гордиться тобой. Биньямин Нетаньяху

"Танец курочки" – это часть выступления израильской певицы на Евровидении в Лиссабоне. Его исполнила певица, когда пришла на прием в резиденцию главы правительства в Иерусалиме.

Ранее мы писали, что израильский повар оскорбил японского политика, подав ему десерт в ботинке.

Видео: Twitter / Benjamin Netanyahu