Израильский повар оскорбил японского политика, подав ему десерт в ботинке

Оказалось, что в японской культуре нет более презренного предмета, чем обувь.

Израильский повар Моше Сегва оскорбил премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Во время официальной встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху японцу подали десерт в ботинке. Японский дипломат рассказал газете The Jerusalem Post, что этот жест был унизительным и глупым. Он отметил, что в японской культуре нет более презрительного предмета, чем обувь. Об этом пишет RT.

Это было глупое и бестактное решение... Нет ничего более презренного в японской культуре, чем обувь... Это то же самое, что подавать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи. Если это была шутка, то я не нахожу ее смешной. Японский дипломат

В свою очередь израильские власти извинились перед Синдзо Абэ за унизительное угощение и пояснили, что десерт был исключительно "творческой инициативой повара".

Мы уважаем и ценим наших японских гостей. Мы не выбираем блюда, которые подают на стол. Речь идёт о творческой инициативе повара. Представители Израиля

Ранее мы писали, что Burger King заплатил 110 тысяч из-за бесплатного пирожка с вишней.

Фото: Instagram / segevmoshe