Несколько сотен белых журавликов раздали во Фрунзенском районе

В акции приняли участие волонтеры, активисты, учащиеся школ Фрунзенского района.

В день 79-годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в Петербурге состоялась акция памяти "Белый журавлик". Мероприятие было посвящено памяти подвигу защитников блокадного города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района.

В акции приняли участие волонтеры, активисты, учащиеся школ Фрунзенского района. Участники подарили петербуржцам бумажных белых журавликов, собранных своими руками, которые символизируют память о павших в битве за Ленинград защитников города.

Также 27 января в Соляном переулке открыли памятник блокадному медику.

Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района