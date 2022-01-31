Непогода отменила рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Петербургом

По данным авиакомпании, пассажиры могут переоформить билеты на другие даты или сделать вынужденный возврат по месту приобретения без дополнительной платы.

Авиакомпания "Аэрофлот" 27 ноября отменила рейсы из Москвы в Пулково из-за погодных условий в Петербурге. Об этом говорится на сайте перевозчика.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково, отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время и руководствуясь обеспечением безопасных перелетов, рейсы SU016 и SU022 Москва — Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета. Пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"

Кроме того, по этой же причине отменены и другие рейсы между Москвой и Северной столицей. Речь идет о SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031.

По данным "Аэрофлота", пассажиры могут переоформить билеты на другие даты или сделать вынужденный возврат по месту приобретения без дополнительной платы.

Северо-Западная транспортная прокуратура поставила на контроль задержку и отмену рейсов в Пулково.

В случае выявления нарушений прав пассажиров прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования. Пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры

Напомним, что в Петербурге почти на сутки объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Ночью 27 ноября в городе пройдет сильный снег. Неблагоприятные условия, согласно прогнозу, продлятся до 09:00 28 ноября.

Метель вызвала 10-балльные пробки вечером понедельника. Транспортный коллапс наблюдался почти во всех районах Северной столицы.

Фото: Piter.TV