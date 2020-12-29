Немецкий журналист из Stern оценил БМПТ "Терминатор"

В издании оценили преимущества российской техники.

Немецкий журналист из Stern оценил боевую машину поддержки танков "Терминатор". Автор публикации уверен, что российская техника оснащена уникальным комплексом вооружений, аналогов которому нет на Западе. Он напомнил, что БМПТ необходима для проведения уличных сражений в местах с плотной застройкой, там, где обычные танки не в состоянии воевать.

Фактически, его можно назвать стрелковым танком "на стероидах", и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про "Терминатора публикация Stern

Иностранец заявил, что при разработке "Терминатора" Россия учла боевой опыт, который страна получила за последние десятилетия. Он предположил, что экспортный вариант БМПТ станет бестселлером.

В США российский "Терминатор" признали ненужным.

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