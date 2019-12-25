Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у российских компаний

В компании готовы к тому, что дефицит импорта энергоносителей приведет к определенным последствиям. При этом, E.ON не намерен выходить из проекта "Северный поток".

Немецкий энергетический концерн E.ON отказался закупать природный газ у России на фоне ситуации на Украине. Об этом сказано в распространенном в среду заявлении генерального директора компании Леонарда Бирнбаума.

В тексте заявления сказано, что компания закупает немецкий газ на оптовых рынках Европы. Долгосрочных контрактов на прямую поставку голубого топлива у E.ON нет. Однако, небольшое количество природного газа закупается в России – у "Газпрома". Теперь российский рынок не входит в число целевых регионов. В компании готовы к тому, что дефицит импорта энергоносителей приведет к определенным последствиям. При этом, E.ON не намерен выходить из проекта "Северный поток".

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