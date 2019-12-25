Немецкие велотуристы были задержаны на Украине

Они думали, что Украина входит в состав Евросоюза.

Два велосипедиста из Германии были задержаны пограничниками на территории Украины. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным СМИ, спортсмены полагали, Украина входит в состав Евросоюза, поэтому решили, что границу можно пересечь без проблем. Велосипедисты держали путь в Киев через территорию Польши. На границе они были задержаны сотрудниками пограничной службы на одни сутки для разбирательства.

Вскоре их отпустили на территорию Польши, однако велосипедисты вернулись в Украину, но уже через пограничный контрольно-пропускной пункт. Один из велотуристов сообщил СМИ, что они остановились во Львове, а затем отправились в украинскую столицу. Спортсмены отметили, сотрудники погранслужбы обошлись с ними корректно.

Сообщается, что велопутешественники едут по маршруту Германия – Таиланд. Их дальнейший маршрут пролегает через РФ.

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Фото: Instagram/ kette.geben.3000