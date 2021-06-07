СМИ: возле границы с Россией с поезда сняли пьяных солдат НАТО

На шумное поведение солдат пожаловались пассажиры поезда.

Шестерых британских солдат задержали в Эстонии за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией. На шумное поведение солдат пожаловались пассажиры. Они отметили, что солдаты были пьяны и агрессивны.

По словам очевидцев, проводникам самим не удалось решить проблему, поэтому пришлось вызывать полицию. Солдат задержали и передали военной полиции НАТО.

Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane"s считает, что к инциденту могут быть причастны "агенты российской разведки". В обстоятельствах произошедшего разбираются в Минобороны.