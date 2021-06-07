СМИ: возле границы с Россией с поезда сняли пьяных солдат НАТО

Шестерых британских солдат задержали в Эстонии за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией. На шумное поведение солдат пожаловались пассажиры. Они отметили, что солдаты были пьяны и агрессивны.
По словам очевидцев, проводникам самим не удалось решить проблему, поэтому пришлось вызывать полицию. Солдат задержали и передали военной полиции НАТО.
Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane"s считает, что к инциденту могут быть причастны "агенты российской разведки". В обстоятельствах произошедшего разбираются в Минобороны.
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