Немецкая газета предупредила Украину об угрозе банкротства

Отставка Смолия остановила на Украине выпуск еврооблигаций.

Немецкая газета Handelsblatt предупредила Украину об угрозе банкротства. Его причиной, считают авторы материала, может стать уход с поста главы национального банка Якова Смолия.

Газета отмечает, что власти страны должны выплатить иностранным государствам кредиты на несколько миллиардов рублей.

Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов. цитата из материала Handelsblatt

Срок для погашения долга уже истекает.

Отметим, что отставка Смолия остановила на Украине выпуск еврооблигаций. Их должны были разместить на Лондонской бирже в среду, 8 июля.

Ранее главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией.