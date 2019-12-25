Некоторые когнитивные способности с возрастом становятся лучше

Две когнитивные функции с возрастом улучшаются.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что некоторые когнитивные функции в пожилом возрасте улучшаются. Исследование проводили среди лдей в возрасте от 58 до 98 лет.

Главной задачей было проанализировать три отдельных компонента внимания, а также управляющей функции мозга, которая участвует в предупреждении, ориентировании и исполнительном торможении.

Эти три компонента изучали специалисты на примере вождения автомобиля. Оказалось, что с возрастом компонент внимания, то есть способность к предупреждению, становится хуже. При этом улучшаются две другие функции.

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