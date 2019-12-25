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Российские СМИ обратились к властям из-за закона об иноагентах
Сегодня, 12:24
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Российские СМИ обратились к властям из-за закона об иноагентах

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Журналисты отправили письмо в ГД, СФ, Кремль и силовые институты.

Российские СМИ обратились к властям из-за закона об иностранных агентах. Издания опубликовали открытое обращение к правительству и Кремлю с требованиями прекратить пресоедования журналистов. Они надеются, что государство откажется от практики включения масс-медиа в соответствующие реестры об иноагентах.

Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов. А также мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения.

текст документа

В списке изданий, которые подписали письмо, значатся "Новая газета", Forbes, Meduza (признанная Минюстом РФ иноагентом-СМИ), The Village, "7×7", Republic и другие. Послание поддержала телеведущая и блогер Ксения Собчак, а также радиостанция "Эхо Москвы". редакции обратились за помощью к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, президенту Владимиру Путину и руководителям силовых структур РФ. Forbes обратился с просьбой к Госдуме о пересмотре закона об иноагентах.

Песков не исключил корректировку закона об иноагентах.

Фото: Piter.tv

Теги: иноагенты, кремль, сми
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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