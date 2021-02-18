Ранено семь человек, один из них - в критическом состоянии.

Неизвестный устроил стрельбу в американском штате Филадельфия. По данным местного портала ABC News, инцидент произошел около вокзала. Преступнику удалось ранить семерых человек. Возраст пострадавших составляет от 17 до 71 лет. Один из пациентов получил ранение в живот и обе ноги. Сейчас его состояние оценивается медиками как критическое. Остальные шестеро пациентов находятся в стабильном состоянии.

Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло объяснил журналистам, что оперативники задержали одного подозреваемого по данному делу. Однако правоохранительные органы допускают ситуацию, что стрелков могло быть несколько человек. На месте происшествия обнаружено 18 гильз. Сейчас устанавливаются свидетели преступления и анализируются записи с камер видеонаблюдения.

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Видео: YT / 6abc Philadelphia