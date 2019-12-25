Неизвестные жестоко избили мужчину в Колпино

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы в тяжелом состоянии.

В понедельник, 19 апреля, в полицию поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации 36-летнего мужчины с множественными травмами головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Со слов пострадавшего, вечером 18 апреля возле дома №53 на проспекте Ленина в Колпино его избили неизвестные. В результате мужчину увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами затылочной и лобной области в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV