Убивший петербуржца 45 ударами ножом мигрант получил 16 лет колонии

Кроме того, он должен выплатить 2,5 млн рублей компенсации потерпевшей стороне.

В Петербурге суд огласил приговор по делу уроженца Таджикистана Расулжана Ибрагимова, который три года назад устроил резню на Индустриальном проспекте. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Днем 20 ноября 2018 года Ибрагимов напал на группу мужчин с ножом. Одного из них он ранил в руку и грудь, другому нанес 45 ножевых ранений, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.

На суде мигрант заявил, что никогда не планировал убивать, и что его спровоцировали. Причиной агрессии он назвал обман со стороны потерпевших во время покупки автомобиля.

Суд признал Ибрагимова виновным и отправил в колонию строгого режима на 16 лет. Кроме того, он должен выплатить 2,5 млн рублей компенсации потерпевшей стороне.

Ранее мы писали, что петербуржец до смерти изрезал ножом мужа экс-сожительницы.

Фото: Piter.TV