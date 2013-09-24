Неизвестные страницы блокадной истории раскрыли в архиве ленинградской скорой помощи

Архив состоит почти из двух сотен книг, первая часть которых находится в городской станции скорой помощи, а вторая - в музее блокады Ленинграда. Интересно, что документы в 2004 году нашли замурованным в стене.

Архив ленинградской скорой открыл неизвестные страницы блокадной истории. Несколько сотен конторских книг нашли еще 17 лет назад. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" в субботу, 18 сентября.

Уже в ноябре 1941-го записи в медицинских книгах изменились: чаще стали появляться диагнозы истощение, алиментарная дистрофия. В это время врачи скрупулезно фиксируют все с чем приходится сталкиваться. Так, частые записи о последних стадиях дистрофии, когда у человека начинается деменция и все события он воспринимает, как ребенок.

Архив состоит почти из двух сотен книг, первая часть которых находится в городской станции скорой помощи, а вторая - в музее блокады Ленинграда. Интересно, что документы в 2004 году нашли замурованным в стене. Их туда поместил главврач скорой времен блокады Меер Мессель, но для чего – неизвестно.

В документах хранятся подробные записи о жизни ленинградцев в этот период и о работе врачей скорой помощи. В журналах встречаются записи, когда медики сами у себя принимаю смены, работая по 25 часов.

В таком режиме работали все медучреждения города, в том числе и институты, подготавливая новых специалистов. Институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в военных условиях смог создать вакцину от сыпного тифа и тем самым победить эпидемию.

Отметим, что в блокадном городе эта была единственная эпидемия. В истории войн, как известно, часто не выдерживали осады именно из-за болезней. Но в Ленинграде ничего подобного не случилось. Как рассказал академик РАН Александр Шабров, главное, что работала эпидемиологическая служба, так работала, что ни одна в мире служба так не работала.

В условиях блокады ленинградцы сдавали кровь для фронта. По данным послевоенного доклада министра здравоохранения Андрея Тертьякова, пятую часть крови раненым солдатам дали люди из блокадного города.

Ранее главврач больницы № 15: в Петербурге появится отделение трансплантации.

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