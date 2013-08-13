Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии на борту. Об этом сообщили местные журналисты из издания Semana. Опасный инцидент произошел во время дневного пролета воздушного судна над восточной частью южноамериканской республики -департаментом Норте-де-Сантандер. Известно, что политик Иван Дуке не пострадал.

В настоящее время личности злоумышленников не установлены. Шесть пуль попали в корпус вертолета. Во время обстрела на борту кроме президента также находились глава национальной обороны Диего Молано и начальник МВД Даниэль Паласиос. Местные власти начали расследование по акту произошедшего.

Очевидно, что это было трусливое нападение. Иван Дуке, президент Колумбии

Глава республики подчеркнул, что продолжит вместе с коллегами работу по борьбе со всеми преступники организациями, действующих на территории страны.

Министр обороны Колумбии назвал взрыв заминированного автомобиля терактом.