Неизвестные избили пожилого петербуржца в лифте и ограбили его квартиру

Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, многочисленными гематомами.

В четверг, 5 марта, петербургские полицейские получили сообщение о том, что в лифте дома №73 корпус 5 по Московскому проспекте избили и ограбили пожилого мужчину. Об этом Piter.TV рассказали источники в правоохранительных органах.

Около полудня трое неизвестных подкараулили выходящего из лифта на четвертом этаже 83-летнего пенсионера. Злоумышленники избили мужчину руками и отобрали у него ключи от квартиры, после чего вошли в жилище, связали пожилого петербуржца ремнем и пластиковым хомутом и закрыли в ванной. Из квартиры преступники вынесли биокамин, морской кортик и бутылку коньяка, после чего скрылись. Пенсионер смог вызвать себе скорую помощь, мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, многочисленными гематомами и ушибами и вывихом правого плеча.

Возбуждено уголовное дело о разбое, злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее мы рассказывали, что пара злоумышленников ограбила магазин одежды на проспекте Пятилеток.

Фото: pixabay