Пара злоумышленников ограбила магазин одежды на проспекте Пятилеток

Продавщицу силой затолкали в примерочную, пока кассовый аппарат пустел от выручки.

В четверг, 5 марта, в полицию обратилась 53-летняя продавщица из магазина одежды. Женщина рассказала, что в ее точке по продаже трикотажа неизвестная похитила всю выручку. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, около двух часов дня в помещение магазина на проспекте Пятилеток вошли мужчина и женщина. Мужчина грубо схватил продавщицу и завел ее в примерочную кабину, а его подельница в это время обчищала кассовый аппарат. После того, как злоумышленница забрала 15 тысяч рублей, оба налётчика скрылись.

Отмечается, что в самом магазине не оказалось камеры видеонаблюдения. Полиция разыскивает преступников по описанию пострадавшей продавщицы: известно, что оба злоумышленника – азиатской внешности и до 35 лет на вид. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, а женщина – в черное пальто и зеленую шапку.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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