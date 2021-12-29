Нефть Brent подешевела до 81,36 доллара за баррель

Нефть WTI также немного упала в цене.

В понедельник, 10 января, по итогам прошлой недели котировки нефти ускорили падение. Произошло это на фоне нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Так, к 18:52 мск на лондонской бирже ICE Futures мартовский фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,48%, до 81,36 доллара за баррель. При этом подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) февральские фьючерсы на нефть WTI. Стоимость барреля составила 78,6 доллара.

За пршедшую неделю Brent подорожала на 5,1%, а WTI - на 4,9%.

Ранее мы писали, что цена на газ в Европе снижается на фоне роста поставок СПГ из США.

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