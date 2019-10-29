Американская журналистка не смогла сдержать эмоции во время новостного выпуска.

Недовольная ведущая швырнула папку в прямом эфире. Инцидент произошел во время новостной передачи на американском телеканале MSNBC с журналисткой по имени Крис Янсинг. Женщина выразила свое недовольство во время рабочего процесса. Ведущая не знала, что уже находится в прямом эфире и что за ее реакцией наблюдают зрители. Позже американка выложила пост в социальной сети и надеждой найти поддержку у пользователей.

В издании The Independent предположили, что журналистка могла быть расстроена из-за того, что не смогла пообщаться с корреспондентом, который освещал беспорядки, организованные из-за гибели чернокожего мужчины в Миннеаполисе. Ведущая не смогла выйти на связь с корреспондентом из-за технических проблем. Спустя пару секунд после бросания папки на стол Янсинг продолжила вести программу.

Полиция Миннеаполиса жестоко задержала корреспондента CNN в прямом эфире.

Видео: Twiiter / Acyn Torabi