Небензя: резолюция ГА ООН по Украине может подорвать усилия по урегулированию

Дипломат из России обвинил Запад в двойных стандартах.

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в котором идет речь о референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, пропитан двойными стандартами. Соответствующее заявление на специальном заседании ГА Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. По мнению дипломата, данный документ способен подорвать любые дипломатические усилия в пользу урегулирования украинского кризиса.

Проект резолюции - это провокационный документ, в котором содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что Василий Небензя ранее оценил решение ГА ООН относительно формата голосования по резолюции нарушением добропорядочности. Он напомнил, что Москва выступила за проведение тайного голосования, однако Албании разрешили еще до начала дебатов вынести предложение о закреплении открытого формата голосования.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций