Он также напомнил, что попытки принять такое решение блокировали Соединенные Штаты.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что может предотвратить массовый голод в секторе Газа. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, для избежания голода в регионе необходимо срочное прекращение огня со стороны Израиля и исполнение им международного гуманитарного права. Небензя подчеркнул, что этот призыв неоднократно озвучивали и генсекретарь ООН, и руководство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Он также напомнил, что попытки принять такое решение блокировали Соединенные Штаты.

Блокируя международные усилия по прекращению насилия в Газе, Вашингтон несет всю полноту ответственности за беспрецедентное количество жертв этой эскалации среди мирного населения, число которых уже подошло к 30 тысячам. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Ранее Небензя заявил, что современной Украине не светит никакое европейское будущее.

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