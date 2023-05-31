Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар

Постпред РФ в СБ ООН оценил предложения МАГАТЭ по защите ЗАЭС.

Россия будет предельно жестко реагировать на атаки киевского режима на территорию Запорожской атомной электростанции и ведущие к режимному объекту линии электропередач, критически важные элементы для инфраструктуры, а также на город Энергодар. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат обратил внимание коллег на то, что предпринимаемые Москвой действия полностью совпадают с предложениями главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по защите ЗАЭС.

С территории ЗАЭС никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: предложения МАГАТЭ по ЗАЭС соответствуют мерам, которые РФ и так предпринимала.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций