Небензя: экономика развивающихся стран страдает от неоколониальных практик Запада

В СБ ООН оценили неоколониальную политику Запада.

Нежелание стран коллективного Запада отказываться от неоколониальных практик - это реальная причина социально-экономических сложностей, с которыми сейчас сталкиваются развивающиеся страны мира. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что на Западе до сих пор не признали свою историческую вину за века колониализма и угнетения азиатских, африканских, латиноамериканских народов, населения Карибского бассейна.

Бывшие метрополии решили пойти по другому пути: продолжать выкачивать ресурсы из своих бывших колоний, навязывать через политическое давление и шантаж, который лицемерно называют особыми двусторонними отношениями, свое видение путей развития, пользуясь своими финансовыми и технологическими преимуществами. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В Москве дополнили, что формально колониализм ушел в прошлое, хотя в реальности все его самые уродливые проявления процветают на геополитической арене по сей день. Постпред России заметил, что нужно говорить о том, что западные транснациональные корпорации занимаются эксплуатацией суверенных природных ресурсов, превращают территории развивающихся государств в арену геополитической борьбы, иногда даже начинают военную агрессию против неугодных стран с целью разрушения их государственности. В качестве примера дипломат привел ситуацию в Югославии, Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане.

Небензя: Запад предпочитает спонсировать войны, а не способствовать развитию стран.

Фото и видео: Организация Объединенных наций