Постпред РФ в ООН рассказал о том, что ВСУ используют запрещенные для боя вещества.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал о том, что коллективный Запад наверняка проигнорирует применение Вооруженными силами Украины в ходе регионального конфликта химического оружия, о чем говорили некоторые мировые СМИ. Соответствующее мнение дипломат огласил на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Спикер указал коллегам на двойные стандарты, которые фиксируются на Западе.

Не далее как вчера в этом зале наши бывшие западные партнеры били себя в грудь и заявляли, что не допустят применения химоружия кем бы то ни было, не сомневаемся, что это очередное военное преступление режима Зеленского они оставят без внимания. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя указал на "прагматичный нейтралитет" Швейцарии, поставлявшей оружие Третьему рейху.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций