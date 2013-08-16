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Не менее трех человек пострадали при нападении в Лондоне
Сегодня, 12:39
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Не менее трех человек пострадали при нападении в Лондоне

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Подозреваемый задержан на месте преступления.

Не менее трех человек пострадали при нападении в Лондоне. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщили представители правоохранительных органов города. Известно, что ранено по меньшей мере два представителя закона и еще один мужчина. Известно, что у злоумышленника при себе был нож.

Все пострадавшие были госпитализированы. Позже медики приняли решение выписать одного из полицейских из госпиталя. Гражданского пациента осмотрели врачи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Офицеры смогли задержать подозреваемого на месте событий. Вместе с ним пойманы еще двое.

Предотвращено покушение на убийство президента Мадагаскара.

Фото: Pixabay.com

Теги: великобритания, лондон
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Лента новостей, Происшествия,

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