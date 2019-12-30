Топливо попало на территории нескольких школ.

Не менее 60 человек пострадали после сброса авиатоплива в Лос-Анджелесе. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь, но от госпитализации они отказались. Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на инспектора пожарной охраны данного округа Шона Фергюсона. Ранее появлялась информация о 44 пострадавших и 26 пострадавших. Позже количество увеличилось.

Инцидент произошел во вторник 14 декабря около полудня. Самолет сбросил топливо на территорию пяти начальных и одной старшей школ города. Это произошло во время экстренной посадки воздушного средства. Речь идет о Boeing 777-200 от авиакомпании Delta Air Lines, который следовал в Шанхай. Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт из-за проблемы с двигателем.

Ранее Piter.tv писал о том, что российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций.

Видео: YouTube/World Top ONE